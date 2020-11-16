前行政院發言人丁怡銘因失言請辭下台，國民黨立委陳玉珍今（16）日於立院內政委員會質詢時提到，丁怡銘還會有下一份工作，這是民進黨一向的作法，台下則有人回說，「當然要有工作啊，不然年輕人是要餓死喔？」

陳玉珍不斷抨擊行政院發布假新聞，指出丁怡銘公開汙衊店家用萊牛，代表的就是行政院的立場，但執政黨澄清居然用打擊政敵的方式，把執政當成選舉，且行政院長蘇貞昌的周姓幕僚於立院做梗圖被抓包，儼然讓行政院發言人室變成「中央廚房」。

陳玉珍表示，行政院可以公開說明立場，但怎會利用公帑去請這些人來作圖文批評在野黨？如果這些人作的圖卡是做政策辯護，那為什麼第一時間是出現在綠營側翼粉專帶風向，沒有出現在行政院網站的即時新聞澄清專區？

根據《行政中立法》第9條要求，公務人員不得為支持或反對特定政黨，動用行政資源邊印製、散發、張貼文書、圖畫等宣傳品或辦理相關活動。陳玉珍追問，這些人有沒有違法？行政院秘書長李孟諺回應沒有。陳玉珍批評，還沒有調查就說沒有，如果沒有包庇，也可能是共犯。

此外，因陳玉珍質詢的內容較多，超過時間，民進黨不斷鼓譟要她下台。陳玉珍最後表示，「我們知道丁怡銘發言人還有下一個工作啦，這是民進黨一向的作風。」台下則有人喊說，「當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」而據NOWnews 報導，說出「年輕人當然要有工作」一語者，是綠委王美惠。

(中時新聞網)