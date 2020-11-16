網傳蘇揆臉書內容，起底網軍國家隊成員。但知情人士說，「根本搞錯了」 ，如果要找圖卡小組，大概只對了丁怡銘、周家鴻2人。其餘負責影像工作小組的成員據悉高達10多人，還未對外曝光。

依據政院提供立委參考資料，發言人室員額配置及業務內容表，其中顯示，1名為彙整發言人室新聞工作資料及研析工作、發言人室祕書工作(機要性質)、交辦事項；3名為發言人室祕書工作(機要性質)、交辦事項；1名為網路論壇、社群等新媒體輿情之蒐報與回應；策製網路文宣素材、規劃網路活動以推動政府政策行銷；1名為行政事務工作、交辦事項。

立委質疑蘇揆2月臉書上這6人，即為發言人事編制的6人，相關成員即為「圖卡小組」。事實上，行政院發言人室不含丁怡銘，編制上共有6人，除了1個公務人員行政職，還有5個機要助理，包括李佩珊、陳螢萱、及上次被抓包的周家鴻、另有兩位助理秘書。其中李佩珊及陳螢萱負責媒體服務及新聞聯絡，周家鴻的日常工作，是負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作。

但這些人中，除了丁怡銘及周家鴻算文膽層級，其他工作人員僅聽命行事。屬於文膽層級的還有曾前蘇揆競選團隊文宣群副召集人、現任行政院顧問職的李懷仁，據了解，隸屬「影像工作小組」的成員多達10多人，並非外傳的6人小組，正因陣容堅強，才能集思廣義，快速產出。

(中時 )