砷化鎵廠-宏捷科(8086)前3季每股盈餘3.06元，由於客戶需求強勁，宏捷科訂單能見度已達明年第1季，宏捷科預估，今年第4季會比第3季好，明年第1季也會比今年同期好，今天盤中股價強攻漲停板，穩懋(3105)也強勢大漲，全新(2455)、環宇-KY(4991)同步走高。

宏捷科擁有PA、WiFi及VCSEL三大主要產品，其中PA以4G手機居多，新冠肺炎疫情導致5G手機換機潮遞延，宏捷科挾品質及報價優勢成為受惠者，今年前3季營業淨利為5.9億元，年增1.38倍，稅後盈餘為4.78億元，年成長1.24倍，每股盈餘為3.06元。

由於客戶訂單暢旺且新產能陸續開出，宏捷科10月營收3.23億元，月增3.43%，再創105年1月以來單月新高，目前4G手機需求穩定，且5G手機換機潮開始顯現，搭配WiFi訂單強勁，宏捷科訂單能見度已達明年第1季，宏捷科預估，今年第4季會比第3季好，明年第1季也會比今年同期好。

為因應客戶需求，宏捷科積極佈建新產能，第二廠區廠房已經完成無塵室建置，並加速進行設備安裝，目前宏捷科月產能約12000片，產能處於滿載狀態，預估年底月產能將達15000片。

宏捷科日前透過私募普通股4500萬股、每股價格為77.7元，引進中美晶(5483)策略聯盟，希望加速公司在氮化鎵領域的腳步，宏捷科預計從小功率的Infrastructure產品開始切入，並選擇幾個客戶一起導入研發及產品認證，預估2022年第1季會有產品認證。

宏捷科今天在買盤湧入下，股價突破盤整區，盤中強攻漲停板，穩懋、全新及環宇-KY也連袂攻高。

(時報資訊)