記憶體模組廠十銓(4967)第三季受到記憶體跌價影響，單季轉虧，前三季稅後純益仍年增2.4倍，每股純益1.74元。第四季消費旺季可望支撐銷售成績，公司預期2021年上半年伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

十銓第三季營收20.71億元，季減6.12%，年增32.8%；受記憶體跌價影響，產品ASP降低，加上新台幣強勢升值，導致單季營運轉虧，稅後虧損6978萬元，每股虧損1.01元。

十銓公司表示，疫情帶動PC/NB的消費需求，衝高銷量，惟受IC平均較上季跌價10%影響，品牌銷售必須快速出貨，又逢台幣強勢升值，連帶影響第三季獲利能力。

十銓第一季獲利衝高，前三季獲利比去年同期明顯成長；前三季營收58.24億元，年增約15.3%；毛利率7.89%，年增2.88個百分點；稅後純益1.18億元，年增2.4倍，每股純益1.74元。

十銓指出，受DRAM和NAND FLASH市場跌價5-15%的影響，記憶體價格ASP降低，在庫存操作上必須加強銷售以平衡成本。因應疫情消費行為從實體轉換至電商，加速於全球各大電商平台推出多樣化的產品組合刺激銷售，並積極與國、內外各大主板及周邊廠商加強品牌合作，第三季大幅加碼行銷資源投入，全力衝刺產品市占。

展望第四季，疫情影響記憶體IC需求佔比最大的伺服器。惟第四季起，iPhone 5G/ARM核心Mac筆電的發表、Chromebook持續熱銷、PS5/Xbox Series X陸續上市，加上AMD/NVIDIA次世代顯卡較勁等，在消費市場上力拱記憶體IC需求不墜。十銓本季將優先維持銷量，並衝刺高規高單價產品，以提振整體利潤率。2021年第一季至第二季間伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

(時報資訊)