記憶體品牌創見(2451)前三季獲利年減3成；每股純益2.17元。公司樂觀預期明年嵌入性、消費性產品都將同步成長，明年與今年相比會有好成績。

創見2020年第三季合併營收27.6億元，季增11.2%；毛利率下降至18.36%；營業利益2.26億元，相較上季減少26.9%，稅後淨利2.04億元，季減22.8%；每股盈餘為0.48元。

創見第三季在海內外市場逐步恢復銷售動能，營收成長，但記憶體價格波動，連帶拖累毛利率表現；展望下半年，預期市場價格仍偏弱，創見表示，長期獲利須仰賴健全的庫存及採購策略，而非短期的價格反彈。

創見受到產品價格走跌衝擊，第三季獲利下滑，工控應用的嵌入式產品需求不如預期，加上海外地區營收占比高，受疫情影響較大，客戶拉貨時間遞延。不過，創見看好，明年嵌入性、消費性產品都將同步成長，市況不會比今年差，一定會有好成績。

創見公司指出，近來通路需求已回溫，嵌入式產品需求則逐步回籠，預期本季或明年第一季庫存可望去化一些。

創見資訊前三季營收84.71億元，年減約17%；毛利率持穩於22.65%；營業淨利9.53億元，歸屬於母公司淨利9.32億元，年減約為30%；基本每股盈餘2.17元。

(時報資訊)