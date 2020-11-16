高中生正上傳學習歷程檔案，國民黨立委林奕華今天質詢指出，教育部的上傳系統出錯誤，譬如課程代碼不符，造成老師和學生的困擾。教育部國教署長彭富源表示，各界提出關於學習歷程檔案上傳有問題的有1522件，目前僅剩2件未處理。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學預算，林奕華表示，依規定，高一生要上傳6件學習歷程檔案，原本上傳最後期限是9月20日，教育部後來又延後幾次，現在期限是11月30日。

林奕華說，學生上傳學習歷程檔案，但電腦系統出現很多問題，包括教育部之前有給學校提供的課程代碼，現在學校要上傳了，卻發現代碼不一樣。此外，原本規定學生上傳的檔案要在2M以內，但實際上，上傳超過2M以上檔案也可以。

教育部長潘文忠回應，各校對課程代碼不瞭解，簡直不可思議，學校要自己負責任。彭富源則表示，中央的電腦分成6個系統，國教署將成立中央諮詢專線，並於月底前改善上傳問題。

彭富源表示，關於課程代碼的問題，各界共提出185件，已全部處理好。事實上，各界提出關於學習歷程檔案上傳有問題共1522件，目前僅剩2件未處理好，其他都已處理完畢。

(中時 )