台南市消防局現場示範美式消防梯的負重程度。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

消防人員曾在訓練時發生爬梯墜落受傷事件，台南市消防之友會認為消防梯功能關係救災安全，16日捐贈21具全台唯一有臨時檢測功能的「美式消防梯」，作為打火兄弟的後盾。

消防人員使用消防梯救災頻率高，過去一般都使用工業梯，承受重量僅150公斤，若救災時承受不住消防員加傷患的體重，恐造成人員意外受傷。過去曾有消防員在訓練時發生意外，台南市消防之友會採購美式消防梯，設計負荷可達340公斤，足可負載3人體重。

台南市消防之友會16日舉辦捐贈儀式，消防員現場示範測試梯子的負重能力，即使承受227公斤的重量施壓，梯子也僅稍微彎曲而不會折斷。

台南市長黃偉哲表示，台南市消防局一直在精進設備，克服救災條件不足，過去無論是消防衣的清洗設備、深入狹窄地區的小型消防車、無人機的運用，都領先台灣消防單位，這次採用美式消防梯，提供給出勤警消、義消最大的保障與安全。

台南市消防之友會理事長許叙超表示，消友會最大的宗旨就是守護消防人員的安全及權益，此次捐贈亦考量後續的安全維護，故將美式消防梯檢測納入捐贈項目，讓未來的使用無虞，使美式消防梯持續幫助消防人員值勤平安順利。

(中時 )