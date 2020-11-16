此時正逢各大學研究所碩士班放榜，許多考生抱著忐忑不安的心情，為的就是希望順利錄取理想的學校。不過，有一名男子卻表示，當他收到錄取通知函時，卻從天堂掉到地獄般地難受。

這名男大生12日於論壇Dcard表示，由於正逢等待放榜時刻，因此無時無刻都在查看E-mail有無相關錄取通知信件，當下午他又再次打開E-mai時，一封標題以「恭喜同學錄取交大電子所」，內容指出「恭喜同學，錄取交通大學電子所」，其中還透露「本實驗室由XXX授教指導，今年預定招收一名碩士生。」

該名男大生確實收到了交大研究所錄取通知，但查看榜單卻不見自己的名字，他打電話詢問後，對方才說是誤會一場。（圖／翻攝自Dcard）

原本不抱希望的他，成了這今年唯一一名錄取交大電子所的學生，令他雀躍不已。閱完信件後，便上網查看榜單，卻不見自己的名字，打去該系所的系辦詢問後才得知「信寄錯人」。心情宛如洗三溫暖般，他認為最難過的不是沒錄取，也不是沒錄取被通知錄取，而是「如果在大學能夠更認真一點的話，就會成為那真的被邀請的學生了。」最後，他也誠摯的祝福所有考生，「未放榜得正取，放榜備取的能備上！」

不少網友見了他的故事後，紛紛給予他安慰「很喜歡你倒數第二段的心態，相信下次你就會是那個被邀請的人了」、「加油！！！」、「心態很棒欸～你之後一定能上的！」；當中也有不少網友認為，學校連一封通知信都會記錯太扯「這有點誇張」、「太壞了吧 這系辦人員」、「二度傷害......」、「我記得交大好像不是第一次了，之前貌似也有一次」、「我怎麼記得去年也有」。對此，實際詢問交大，校方表示會去了解有無此事。

(中時新聞網)