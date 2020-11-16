外交部「國際傳播司」今年10月搬離行政院大樓，改搬遷到愛國西路的舊財政部大樓，國民黨立委江啟臣今天指控，外傳該空間，是因行政院政委唐鳳與甫離職的發言人丁怡銘編輯部隊要進駐，逼國傳司搬離。國傳司長陳銘政表示，這是行政院整體規劃，他們只是受命搬遷。

立法院外交及國防委員會今天邀外交部等單位進行報告，江啟臣詢問外交部次長曾厚仁，外交部有多少小編？曾厚仁回應表示，大約有6、7人，主要編制在國傳司。

陳銘政補充表示，外交部各司處都有一名人員兼責。江啟臣追問，這樣算起來，連同國傳司的6、7個，這就就是1、20個人「這是很誇張的數量喔？」陳銘政則解釋，各司處負責小編的都是外領人員，主要是看議題。

江啟臣表示，外傳國傳司搬離行政院本部是被逼著離開，因為唐鳳、丁怡銘等人帶領的網軍要進駐，來打擊在野黨。「外交部要否認嗎？」

陳銘政解釋，國傳司10月23日搬離行政院，「倒不是說被逼，因為行政院有它的整體規劃，我們是受命」。江啟臣質疑，他當過新聞局長，當初新聞司國際處併入國傳司，他很清楚從來沒有說空間不夠，要被趕走的事情，現在卻傳出這樣的聲音，要求外交部提出書面報告。

此外，外交部明年預算編列國家形象廣告計畫2500萬元，江啟臣質疑，這筆錢比去年還要多，又是要拿來做圖？陳銘政則表示，因為今年台灣對抗疫情的反應，受到國際社會肯定，這筆經費會跟國際媒體合作，都是對外不是對內。江啟臣則要求外交部，千萬不能拿這筆錢要來做大內宣，必須把國際傳播做好。

(中時 )