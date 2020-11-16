衛福部開設「新冠疫苗臨床試驗意向登記平台」後爭議不斷，一但受試者遭遇不良反應，恐無法申請國賠，今民進黨立委林淑芬在衛環委員會砲火猛烈，痛批食藥署將疫苗受試的不良反應責任丟給業者不負責任，要求政府提出具體解決辦法，但遭食藥署長吳秀梅果斷拒絕，還反嗆「妳質詢時間已到」，再度引爆綠委怒火。

食藥署在上周三於指揮中心記者會中宣布，「新冠疫苗臨床試驗意向登記平台」上線，並透過社群媒體分享、宣傳邀請國人參加新冠疫苗受試，今天上午國民黨立委蔣萬安曾針對此議題提出質疑，認為食藥署透過記者會、圖卡、金錢利誘等方式宣傳，根本是遊走在法律邊緣，下午林淑芬進一步指出，政府公開招募受試者卻免責，做法根本不恰當。

今被問到「實驗單位是否已送交第二期臨床試驗的IRB？以及第一期臨床試驗是否結束？」吳秀梅回應，目前尚未收到第二期臨床試驗的IRB申請，且第一期臨床試驗也未完，遭林淑芬痛批說謊，提出證據打臉食藥署，說食藥署早已發稿稱第一期臨床試驗已完成。

接著林淑芬繼續就新冠疫苗受試者線上招募平台議題向吳秀梅提出挑戰，質疑平台建置的合法性，以及受試者發生意外後的責任歸咎屬誰？沒想到吳秀梅卻回，就算是因政府的平台參與臨床試驗，受試者出事後的賠償事宜也是由藥廠負責，衛福部不會賠償。

根據新冠疫苗臨床試驗意向登記平台的注意事項第三點，疫苗研發廠商或試驗機構必須提供必要之營養費或交通費等費用補助，但若因參與試驗發生不良反應，疫苗研發廠商應負必要之補償或賠償責任。

林淑芬質疑，新冠疫苗臨床試驗意向登記平台是由食藥署建置，為何受試者因試驗出事，然後相關責任要由藥廠扛？政府卻完全免責？要求食藥署就政府願意提出補償辦法做出保證，但吳秀梅不但果斷拒絕，還回嗆林淑芬「你質詢時間早就到了。」

林淑芬反嗆，「怎麼有官員在國會議場暗示立委質詢時間已到，要趕快下台？」，就連代理主席洪申翰也看不下去，向吳秀梅指出剛才的發言不妥，「這些話可以不用說。」質詢現場氣氛一度相當緊張。

(中時 )