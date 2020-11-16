新頻道總經理廖咸隆，捐贈10萬元加菜金給埔鹽５個社區的關懷據點。（吳建輝攝）

長輩看到滿桌的菜餚，吃的津津有味。（吳建輝攝）

彰化縣埔鹽鄉是典型傳統農村聚落，人口僅3.2萬人，以種植稻米聞名，相較鄰近鄉鎮，算是起步較晚，人口老化嚴重，由於資源缺乏，就連關懷據點也是近年才緩慢起步，16日有地方企業慷慨捐贈10萬元加菜金，埔鹽鄉長許文萍表示，平時長輩在家都相當勤儉，常常煮1餐吃2餐，感謝地方企業贊助，讓「序大」可以吃得健康營養澎湃。

新頻道總經理廖咸隆表示，今天到現場看到所有長輩，一起上課、運動，互相關懷，讓他感受到無比的溫暖，今天加菜金主要是希望讓所有長輩，都能吃得更健康、營養，未來有機會，會持續支持所有長輩，讓更多愛心散落到社區。

許平萍表示，有的長輩從來沒有上過課，到現在來這邊已經會寫自己的名字，他時常到關懷據點陪伴長輩，並且將照片及影片記錄下來，放到臉書上面與大家分享，更讓她感動的是，時常有善心人士在看到臉書後，主動捐贈物資，真的非常感謝。

許文萍說，埔鹽在關懷據點這塊起比較晚，但我們仍盡力去做，感謝新頻道有限公司捐贈10萬元，給埔鹽鄉5個社區關懷據點，當作加菜金，希望能達到拋磚引玉的效果，讓更多人能關注埔鹽，讓社區長輩感受到更多的愛與關懷。

(中時 )