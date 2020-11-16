楊姓快遞員扮演網路男蟲，涉嫌上網以「亂槍打鳥」方式私訊搭訕網美或直播主，一人分飾兩角，佯稱是富商或可媒介賣淫，每月包養10到50萬元，再偽造匯款證明單，致5名女直播主以為找到「有錢乾爹」與楊嘿咻，楊再趁對方洗澡時偷走她們提款卡及信用卡盜刷上百萬元，台北地檢署今依詐欺得利、偽造文書、竊盜罪嫌起訴楊男。

檢方調查，楊男自去年至今年5月間，在IG開設多個帳號，隨機找尋網美及直播主，佯稱有工作邀約私訊對方，並一人分飾媒介賣淫者及香港富商、證券小開角色，若對方詢問，楊男再傳送一疊鈔票及「我想認識你的紙條」照片，開價每月包養10到50萬元，並稱有知名網美或直播主也有透過他找人包養或賣淫。

楊男要求對方先去旅館開房，等收到匯款紀錄再交易，但楊傳送假的匯款紀錄，佯稱匯款，並以香港銀行轉讓需作業時間、轉帳金額較大、入帳時間比較慢等理由搪塞。

直播主、網美與楊男嘿咻後，楊趁對方洗澡、如廁時偷走她們信用卡及提款卡，盜刷購買iPhone、iPad，事後直播主聯繫不上楊男，並發現被封鎖才知受騙。

檢警獲報後，曾逮捕楊男。楊男辯稱自己「不舉」無法嘿咻，另還出示變造的LINE截圖訊息，證明是對方自願借信用卡給他使用，沒有盜刷。但檢警因從楊男皮包內發現多張他人的信用卡，認定楊男確是詐欺慣犯。

不過，檢警尋找被害人作證時，有被害人因先前F奶網紅「橫綱凱咪」爆料網美「7成都有在賣淫」，被害人因害怕賣淫曝光，甚至刪除與楊男的對話紀錄，僅避重就輕表示信用卡被盜刷，對性交易絕口不提，之後被害人也不出庭應訊，讓楊男一度獲不起訴確定。

日前檢方再接獲被害人提告，指揮警方到楊男住處搜索，才發現楊因另案遭通緝，早已人間蒸發，檢方今依法起訴楊男。但檢方因楊男迄今仍以相同手法向直播主 或網美騙財騙色，近日將發函給知名直播平台，提醒旗下直播主留意這個網路男蟲。

(中時 )