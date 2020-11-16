台積電16日跳空大漲帶動，台股終場上漲278.5點，漲幅2.1％，收在13,551.83點，台股再創新高，其中台積電（2330）貢獻最大，終場台積電上漲22元，漲幅4.76％，收在484元。分析師表示，因輝瑞製藥與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗傳出具有超過90％的保護效力（Vaccine efficacy），同時今年基期低，2021年全球經濟成長率將優於今年等利多，資金回頭布局，推升台股再創高點。

台積電10月合併營收達1193億元，創下歷年同期新高，相較去年同期成長12.5％，累計今年前十月合併營收為1.097兆元、年增27.7％，正式突破兆元關卡。預期台積電第四季在5G、AI效應推動下，全年將有望繳出年成長雙位數水準，並且持續改寫歷史新高表現。法人給予台積電目標價已調升至超過500元。

此外，蘋果11日正式發布應用在Mac個人電腦產品線的Arm架構M1處理器，核心實測每瓦運算效能大躍進，堪稱地表運算速度最快的低功耗處理器，並導入Macbook全系列筆電。M1在效能表現上為上一代的3.5~6倍，且續航力為原本的2倍，不論在效能和功耗表現上均非常驚人。相關受惠公司台積電、鴻海（2317）。

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