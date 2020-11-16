上皮細胞黏附分子（EpCAM）被廣泛認為是辨認癌細胞的重要標的，中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員吳漢忠的團隊解開EpCAM如何促進癌細胞生長，以及如何中止這項機制之謎，對癌症的診斷、標靶治療及造影都深具發展潛力，相關研究成果已刊登在國際期刊《癌症研究》。

EpCAM是一種在細胞膜上的蛋白質，常見於上皮組織和大量表達於惡性腫瘤中，與細胞黏附、遷移、增殖、分化及腫瘤發生、進展有關。研究團隊發現，它會透過訊息傳遞來穩定PD-L1的蛋白；而PD-L1正是使腫瘤細胞得以逃脫身體免疫系統監控、導致癌症惡化的蛋白質！

為了能精準辨識出癌細胞膜上的EpCAM，研究團隊研發出相對應的中和性單株抗體EpAb2-6，可抑制EpCAM的訊息傳遞功能、降低癌細胞中PD-L1蛋白的表現，進而導致腫瘤細胞死亡及活化T細胞殺死癌細胞的能力。在大腸癌的動物實驗中，EpAb2-6展現了絕佳的腫瘤抑制能力及大幅提升小鼠的存活率。

此外，在肺癌的動物實驗同時使用EpAb2-6 和PD-L1抗體Atezolizumab的「聯合療法」，可有效抑制腫瘤的生長。這些發現不僅更深入剖析EpCAM促使癌症惡化的分子機制，對未來臨床上治療EpCAM過量表現的癌症，也提供了結合免疫療法的新策略。

吳漢忠表示：「EpCAM可見於許多種癌細胞，如：大腸癌、肺癌、口腔癌、胰臟癌等，因此，可以預見這項研究成果未來將被廣泛應用在各種不同的癌症診斷和治療。」經實驗證實，這種中和性抗體EpAb2-6能與多種癌細胞的EpCAM結合，也能有效抑制腫瘤的生長和轉移，延長小鼠壽命。

(中時 )