《水雉的浮葉》是交通部結合生態環境及交通建設推出的第二本兒童繪本，未來還有紫斑蝶、綠蠵龜2種版本出版。（莊曜聰攝）

台南官田水雉保育20周年，全台從不到50隻，現在已經有上千隻。（莊曜聰攝）

菱角田是水雉重要棲地，但因種植菱角費工，近年栽種面積不如以往，是未來的一大隱憂。（莊曜聰攝）

台南官田水雉復育迄今已20年，交通部出版繪本《水雉的浮葉》繪本，記錄水雉保育的故事，交通部長林佳龍16日也到菱角田採摘菱角、推薦繪本，並呼籲民眾消費有綠保標章的菱角，為水雉保育共同盡一份心力；同時這也是交通部推動交通工程建設與生態環境共存共榮，所出的第2本繪本。

交通部從去年開始，以兒童繪本方式宣導交通生態，邀請繪本作家陳旻昱（筆名玉米辰）創作，去年首本以石虎為主題，今年第2本則是台南官田水雉，年底前預計還有以嘉義觸口紫斑蝶、屏東小琉球綠蠵龜的繪本出版。

因高鐵路線距離水雉棲息地不遠，交通部20年前開始參與並支持水雉復育，當時水雉數量全台不到50隻，去年底冬季調查有1741隻，今年夏季調查也有1141隻，逐年成長，顯見水雉保育工作已達成效，而水雉生態教育園區在政府部門、企業單位及民間社團三方共同努力下，也成為兼具富裕、保育、教育的良好場域。

林佳龍指出，交通不單純只是建設，而是串連生活的美好，水雉生態教育園區20年來的復育成果，正是交通建設與生態環境共存共榮最美好的故事，因此繪本將農民友善耕作替水雉營造棲地的故事畫下，讓外界更深入了解園區發展的歷程及故事，也順道來一趟台南官田採菱、吃菱、賞水雉。

林佳龍也提到，交通部觀光局遴選的2021年經典小鎮，台南市共有北門、官田、安平區入選，未來交通部會投入更多的建設，希望藉此帶動地方觀光旅遊的發展與熱潮；南市繼2019的後壁、鹽水，2020的新化後，2021入選3處也刷新紀錄。

(中時 )