台積電高階7奈與5奈米產能塞爆，使Q4與明年上半年營運成長持續看俏，激勵周一（11/16）開高走高，大漲4.76%，以484元改寫歷史新高，市值與股價雙創記錄；在台積發飆正面示範下，電子股包括廣達、聯發科、聯電、南亞科、穩懋、創意、祥碩及矽力-KY等=力也呈百花爭艷榮景。

加上台塑三寶、長榮與台玻等傳產龍頭股，與國泰金、富邦金、中信金、元大金、兆豐金及第一金等重量級金融集團股扮演穩盤角色，使短多在無後顧之憂下，積極進場追價。

而外資、壽險、大股東及力群等市場大咖更卯力作價與卡位，使股台集中交易市場加權股價指數，今開高之後不回頭，一路向前衝，迄終場大漲278.5點，以13551.83點連續突破13400點與13500點，再度改寫歷史新高水準，單日漲幅2.1%，成交2346.91億元。

櫃買市場方面，短線生技、化學、鋼鐵與航運等類指數雖拉回修正，但電子股當家，領軍向前衝，且電機、紡纖、營建與觀光等族群也站在多方，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數上漲1.09%，報168.49點，成交703.64億元，呈現量量俱揚榮景。

周一法人持續積極加碼波段潛力股，包括台積電、聯電、國泰金、宏捷科、中信金、新光金、欣興、友達、長榮、嘉聯益、長榮航、和碩、南電、富邦金、均豪、立積及南亞科等，值持續追蹤。

業內人士指出，台股受惠市場資金充沛，及明年GDP成長仍看俏，在高股息殖利率備受內外資、壽險等法人青睞下，波段高點或仍暫勿預設立場，短期個股依題材領先盤勢發展仍審慎樂觀。

(工商 )