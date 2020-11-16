美國一名醫學院男大生瓊斯（John Edward Jones）熱愛「洞穴探險」，而他26歲的人生，也在洞穴裡終結。身高182公分的他卡在僅45公分寬的洞穴內，最終因呼吸困難、心臟驟停而亡。且因洞穴實在太過狹小，屍體也難以拖出，瓊斯的家人最後決定「水泥灌洞」，直接將他封存洞內，長眠地底，並在附近設立紀念碑。

這起事件發生在2009年。根據《每日星報》（Daily Star）報導，當年26歲的瓊斯，是美國猶他州（Uath）一名醫學院學生，也是一名丈夫和一名小女孩的爸爸。瓊斯熱愛極限運動，其中包括洞穴探險（explores caves）。

2009年感恩節假期，瓊斯與弟弟賈許（Josh）及一群友人，造訪猶他州知名的堅果石灰洞（Nutty Putty Cave），結果身高182公分的他卡在僅45公分寬的洞穴內，動彈不得，賈許嘗試許多方法也救不出哥哥，最終只好自己爬出洞穴求救。

警消到場發現洞穴實在太狹窄，救援人員也無法進入，只能利用器械緩慢地將瓊斯移向洞口，此時他已受困至少8小時，醫護人員幫忙靜脈注射和給予食物與水，也讓他撥打電話聯繫妻子。

豈料，情況突然急轉直下，瓊斯身上的繩索鬆脫，他滑回原本最狹窄的縫隙，再度整個人卡在洞中，難以呼吸，就在他受困整整24小時後，心臟驟停身亡。

瓊斯過世後，家人經過討論，決定讓他長眠該地，選擇用混凝土灌入將洞穴封住，並在附近設立紀念碑。

(中時新聞網)