女星安以軒2017年與身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，小倆口接連在去年和今年10月生下一對兒女，夫妻湊得「好」字，而沉醉在當媽喜悅的安以軒日前則曬兒子「66」的打針影片，只見1歲的66打針大哭後，卻瞬間禮貌地跟護士揮手，讓安以軒不禁直呼：「純天然演技，麻麻也好佩服！」

安以軒上月底報喜生下女兒「娃寶」，身為雙寶媽咪的她，近日則在微博曬兒子「66」的打針影片，只見66打針時，他痛得嚎啕大哭，儘管爸爸陳榮煉把他抱在懷中安撫，66仍大哭、不停掙扎扭動身體。

不過安以軒卻在文中透露：「已經不是第一次打針的66，這次又有全新的表現」，只見原本打針痛到大哭的66，卻瞬間恢復冷靜，還對護士禮貌揮手，但66維持冷靜不到一秒後，他又繼續大哭。

原本心疼兒子的安以軒，看到66的超萌反應也讓她忍不住大笑，安以軒直呼：「原諒麻麻忍不住笑的（得）太大聲，拔拔還是心疼的摟著你，你其實想趕快和護士bye bye，叫她趕快走不要再打針了」，網友看完也留言：「66大哭不忘禮貌拜拜，好乖的小紳士」、「66挺可愛」、「66好可愛～得你真傳 會演」。

(中時新聞網)