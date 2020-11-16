桃捷公司同仁發想，以人工智慧技術研究出「列車佔據偵測輔助系統Train Occupancy Detection System (TODS)」，有效改善以往行控中心監控列車模式，提高列車準點率及縮短列車異常調度時間，大幅提升系統穩定性。（姜霏翻攝）

桃園機場捷運通車邁向第4年，在鄭文燦市長大力推動智慧捷運方針之下，桃捷公司近年來，積極與國內產、官、學界合作，研發Ai技術導入人工智慧於捷運系統相關應用。其中，由桃捷公司同仁發想，以人工智慧技術研究出「列車佔據偵測輔助系統Train Occupancy Detection System (TODS)」，有效改善以往行控中心監控列車模式，提高列車準點率及縮短列車異常調度時間，大幅提升系統穩定性。因此，榮獲由中華智慧運輸協會(ITS TAIWAN)頒發的「2020智慧運輸應用獎」。

列車佔據偵測輔助系統(TODS)，有效應用於當列車行駛遇到異常事件，此系統會立即自動產生警告，提醒相關控制人員，在第一時間排除系統異常問題，維持捷運正常運行。列車佔據偵測輔助系統(TODS)是Ai人工智慧技術，導入智慧影像辨識，以模擬人眼功能的方式，解析出列車所在位置、列車種類及駕駛模式等即時行車資訊，透過Ai技術更提升、強化捷運營運安全。

桃捷公司榮獲「2020智慧運輸應用獎」，證明桃捷公司有能力自主開發以Ai為核心相關技術，以提高工作效能。未來，桃捷公司將持續積極朝智慧捷運發展，研發、應用更優質的營運模式，提供旅客更貼心、安全的服務。

(中時 )