美國總統川普於美東時間15日深夜發布推文，他以全大寫英文字母寫下「我贏了這場選舉」，宣告自己勝選，不過推特隨後在這則推文底下標註「官方來源說法不同」，打臉川普。

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

美媒7日相繼預測拜登勝選，至今川普仍不承認敗選，15日一則「他贏是因為選舉受到操縱」的推文，似乎首度承認拜登贏得選舉，讓外界稍微鬆一口氣，以為美國大選紛爭終於可以落幕，不過不久後川普就澄清並未承認敗選，更預告將提出「大型訴訟」。

15日深夜，他再發布推文，以全大寫英文字母寫下「我贏得這場選舉」，宣告自己勝選，不過推文發出不久就受到推特註記，指出「官方來源宣稱的選舉結果不同」，打臉川普片面宣布勝選的推文。

川普發布推文至今短短一小時已經吸引8萬人次回應。

他的推文也在推特上引起網友討論，有網友放上梗圖，譏笑川普就像無理取鬧的小孩一樣，失控大喊自己贏了，其他人則嘲諷他被推特打臉，笑稱川普已經不是推特認定的官方來源，也有人直白表示川普的推文讓他忍不住大笑，現在網友們也紛紛在推特宣告「我也贏了大選」、「我們都贏得了選舉。」

Say it like this for best effect:

“i wOn ThE eLeCtiOn!!!!!1!” pic.twitter.com/40PJevUbpf — Steve Cox (@RealSteveCox) November 16, 2020

‘I WON THE ELECTION!’



Yo @realDonaldTrump when it says ‘official sources called this election differently’ it means you’re no longer an official source. Sucks, doesn’t it. pic.twitter.com/uDq4QWQPhC — I’m not your cup of White People™️ (@stephrc79) November 16, 2020

I'll admit it, Trump's "I WON THE ELECTION!" tweet made me LOL for real. — Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 16, 2020

I won the election as well!! We all won the election!! pic.twitter.com/Z6n61IEW99 — Doors | Bora's Choco Pie 💧 (@deardoorsss) November 16, 2020

(中時新聞網)