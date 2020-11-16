美國總統川普於美東時間15日深夜發布推文，他以全大寫英文字母寫下「我贏了這場選舉」，宣告自己勝選，不過推特隨後在這則推文底下標註「官方來源說法不同」，打臉川普。
美媒7日相繼預測拜登勝選，至今川普仍不承認敗選，15日一則「他贏是因為選舉受到操縱」的推文，似乎首度承認拜登贏得選舉，讓外界稍微鬆一口氣，以為美國大選紛爭終於可以落幕，不過不久後川普就澄清並未承認敗選，更預告將提出「大型訴訟」。
15日深夜，他再發布推文，以全大寫英文字母寫下「我贏得這場選舉」，宣告自己勝選，不過推文發出不久就受到推特註記，指出「官方來源宣稱的選舉結果不同」，打臉川普片面宣布勝選的推文。
川普發布推文至今短短一小時已經吸引8萬人次回應。
他的推文也在推特上引起網友討論，有網友放上梗圖，譏笑川普就像無理取鬧的小孩一樣，失控大喊自己贏了，其他人則嘲諷他被推特打臉，笑稱川普已經不是推特認定的官方來源，也有人直白表示川普的推文讓他忍不住大笑，現在網友們也紛紛在推特宣告「我也贏了大選」、「我們都贏得了選舉。」
(中時新聞網)
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