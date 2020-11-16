49歲日本女神工藤靜香，和木村拓哉結婚後便淡出演藝圈，在家相夫教子，由於老公是「公有財產」，一直以來她都受到不少批評，然而在她的堅持下，一家不但和樂融融，2個漂亮女兒也踏入演藝圈，然而工藤靜香日前卻坦承，她心裡最掛念的人並不是老公木村拓哉。

工藤靜香和木村拓哉結婚以來，從一開始被眾人唱衰，到現在已經是公認的木村嫂，甚至還擔任女兒們的經紀人，陪伴小女兒到台灣來拍廣告，苦熬數十年，總算是苦盡甘來，而不到20歲就出道的她，也特別重視家人，過去還曾被拍到和78歲媽媽一同出沒，母女倆的打扮時尚，儼然就是潮流指標。

工藤靜香在社群平台表示，日前因工作關係，趁機回娘家一趟，她也特別到哥哥墓前參拜，向哥哥報告近況，她透露自己很少獨自去看哥哥，但也因為周遭沒有人的關係，讓她能夠真正解放自己，忘情地放聲哭泣，「他是我唯一，也最大的驕傲！」

工藤靜香透露，哥哥已經過世35年了，小時候哥哥總是會護著她，就像是守護神一樣，她一定要跟著哥哥才會安心，一番真情流露的自白，也感動了不少粉絲，紛紛替她加油打氣。

(中時新聞網)