Touch Taiwan智慧顯示展將於2021年4月21至23日在南港展覽一館4樓展出，以解決方案、場域應用、創新技術及商機媒合為核心，規劃「智慧顯示」、「智慧製造」、「工業材料」、「電子設備」及「新創學研」等5大展示主題，串連上中下游完整產業鏈，帶動智慧醫療、零售、移動、育樂科技等場域應用服務。

在5G、人工智慧、自駕車、IoT的快速發展下，台灣政府推動「半導體先進製造中心」、「亞洲高階製造中心」，電子設備扮演重要角色。我國半導體近年投資超過2.7兆新台幣，設備採購金額約占70％（1.9兆）。除了面板生產設備外，台廠開始發展半導體相關的生產製造設備，而「化合物半導體」與「先進封裝與3D IC設備」是未來電子設備發展的兩大重要主軸，Touch Taiwan也是除了半導體展外，期待打造以電子設備為重要主角的展會平台 工研院產科國際所表示今年在疫情和中美貿易影響下，台灣半導體產值突破三兆，成長幅度達27％。晶圓代工和封裝測試大廠皆為業界領導者。而國際指標性設備材料商在台灣也設有分公司或代理商，全球對台的設備材料市場需求強勁。

2021 Touch Taiwan 新增設「電子設備」專區，聚焦「先進製程和高階製造」。專區展示項目包含化合物半導體、3D IC、FOWLP/PLP、高科技廠務和系統、關鍵模組和零組件、半導體設備自主化與鏈結國際供應鏈；其中高科技廠房與廠務系統提供高科技廠最有效率的解決方案，提供更豐富的面貌呈現給所有廠商及與會者。

(工商 )