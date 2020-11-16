很多人以為手抖表示得了帕金森氏症而開始恐慌，其實不見得。
手抖的真相
手抖有很多種。第一種是靜止型手抖，沒有想動，但手會不由自主地動，像搓湯圓一樣，很多都是帕金森氏症。
第二種是動作型手抖，想要手拿某物、指向某物時，就開始上下抖，這通常跟小腦病變有關。
還有一種是原發性顫抖，做某動作或姿勢才會抖，對生活大致無礙，造成傷害時再擔心即可。肝硬化、肝昏迷的人電解質不平衡，也會手抖。以上各種抖法都不同，要進一步檢查判定。
其他原因如甲狀腺機能亢進、重金屬或酒精中毒、低血糖。除了手抖之外若還有平衡感不好的問題，很可能是小腦病變，須盡速就醫。
如何預防或緩解？
生氣、緊張也會手抖，休息一下，深吸一口氣，手抖就會緩和。低血糖發作會冒冷汗、心慌，也會手抖，喝口糖水可暫時減緩，不要手一抖就掛急診。
臺灣人不可不知
從原發性顫抖到帕金森氏症、腦瘤，引起手抖的原因很多，光用醫薩刀「聚焦超音波消蝕手術」來治療手抖，其實並沒有實證療效。
作者簡介/李龍騰，臺北仁濟院總院長、臺大醫學院兼任副教授、前衛生署副署長，著有《中高齡不可忽視的身體警訊》、《快速入門！臺灣人不可忽視的百大病症》等書。(編輯梁惠明)
(中時新聞網)
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