大陸山西省考古研究院近日通報，當地考古人員在黃河左岸發現一座距今約4500年的小型寨堡，依其地理位置判斷，該寨堡是一座易守難攻的古堡遺址，被專家稱為「天峰坪遺址」。

天峰坪遺址位於黃河左岸，地處關河入黃河口處附近，是一座孤懸河岸的小型寨堡，該遺址面積約3萬平方公尺，所在地三面環河臨溝，位置封閉，地勢險要，具有極強的「防禦」色彩。

山西省考古研究院消息指出，近一年，為配合山西省忻州市旅遊公路偏關段建設，經大陸國家文物局批准，山西省考古研究院對該遺址所在台地北部進行發掘，清理護坡等石牆4段、房址近20座、灰坑30餘座、墓葬2座。從調查、發掘發現的遺存來看，該遺址在台地邊緣砌築護坡石牆，經歷了興建、廢棄、重建、再廢棄等多次反覆修建。研究人員表示，從已清理過的台地邊緣的護坡牆及台地上、下同時期房址來看，其始建年代距今約4500年，類似這類「擇險而居」的模式還有內蒙古準格爾旗的白草塔、小沙灣、寨子塔等年代較為明確的早期石城，這也開創了北方石城借助溝壑天險，修築牆體，形成封閉形式的砌築習俗，此次發現也讓現代人進一步窺探黃河兩岸地區這類居址的史前人類生活模式。

(中時 )