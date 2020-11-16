台積電(2330)狂飆衝高，台股指數13550點到手再創新高！上週五台積電(2330)美國掛牌ADR收盤股價創高，為上週大漲小回甫創下歷史新高的台股指數注入一劑強心針，台股未開盤就籠罩在指數將再創新高的樂觀氛圍裡，台積電亦展現「一夫當關、萬夫莫敵」的王者之姿，一開盤就跳空開高，以470元躍過之前高價，帶動台股指數開盤就突破上週所創的歷史高點，不同於之前創高後逢賣壓拉回，台積電股價一路攻高，以484元作收，再創歷史天價，成為今天台股整場最亮眼的主角。

中小型股也在台積電領軍下爭先恐後求表現，康全電訊(8089)、晶心科(6533)、台通(8011)、金穎生技(1796)、正達(3149)、光罩(2338)、青雲(5386)、宏捷科(8086)、海華(3694)及均豪(5443)股價以漲停板作收，蘋果iPhone 12系列新機銷售亮眼，台光電(2383)、穩懋(3105)等同步收高，在台積電創高帶動下，台股指數開高走高，以最高點作收，與台積電攜手再創台股指數新記錄，終場加權股價指數13551.83點，上漲278.5點，成交量2346.91億元，OTC指數為168.49點，上漲1.82點，成交量703.64億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲4.26%，其次是觀光類股及汽車類股，分別上漲2.27%及2.06%，表現較差者為紡織類股、橡膠類股及食品類股，其中紡織類股下跌0.6%，橡膠類股下跌0.53%，食品類股下跌0.34%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.51%，表現最差為航運類股，下跌0.94%。

就技術面來看，今天台股在台積電領攻下，指數開高走高，終場大漲278.5點，以13551.83點作收，順利站上13550點；11月美股擺脫總統大選紛擾強勢大漲，台股也自上週展開大漲小回驚驚漲走勢，今天在台積電率先創高帶動下，台股指數再創歷史新高，由於短中期均線呈現多頭排列，KD及MACD指標維持多頭走勢，且成交量溫和放大，在全球股市未見重大利空下，不宜對台股指數高點預設立場，台股指數仍有創高機會。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，美國總統大選結果出爐，先前觀望保守資金短線重回股市，並且反映當選人拜登政策利好族群，包括綠能、中美關係緩解等，預期美國大選不確定性解除，市場回歸基本面檢視，預期第四季業績有望在產業旺季帶動下續創佳績，看好5G、綠能、產業秩序改善及市佔率提升相關個股。

台新主流基金經理人沈建宏表示，美國總統選舉結果或有爭議可能，但影響股市時間為短期現象，股市終將回歸基本面，就大環境分析，疫情雖再度升溫，但新冠肺炎死亡率已逐步下降，ICU資源相較上半年已較足夠，疫苗也有進展，疫情對股市影響性已逐漸降低；另一方面，全球經濟在復甦軌道上，各國央行持續寬鬆，預計此波經濟復甦以及熱錢力道可以延續到2021年6月。更重要的是，產業基本面第四季至明年第一季都是傳統旺季，供應鏈已陸續傳出缺貨與漲價的跡象。綜上所述，11月台股不需悲觀，雖大幅震盪風險仍在，但拉回仍應擇優布局，看好年底到明年第一季台股表現。

類股操作上，沈建宏看好五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、新產品及新規格受惠股，包括5G、miniLED、新GPU與新CPU平台、新款Game Console等；三、汽車與電動車供應鏈；四、低基期原物料股；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)