《商情》黃金亞洲電子盤上漲 14:142020/11/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走軟，加上美國新冠肺炎確診數不斷攀升，令市場擔憂全球經濟復甦再受阻，另外美國消費者信心指數意外下滑，使黃金避險需求提高，促使金價呈現漲勢；截至台北時間下午2點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲3.7美元，報每盎司1889.9美元。 12月白銀上漲0.24美元，報每盎司25.015美元。 1月白金上漲5.5美元，報每盎司901.5美元。 12月鈀金上漲26.2美元，報每盎司2355.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼開平盤 10:332020/11/16 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼收購價、鋼筋連兩周平盤 10:502020/11/16 財經 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨普漲 09:592020/11/16 財經 台積電開盤跳高 471元 市值破12兆 雙破紀錄 09:042020/11/16 財經 金控、官辦法說會 本周登場 04:102020/11/16 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：台積電、威致、三陽、廣達、全新、茂林-KY 10:162020/11/16 財經 《日股》Q3GDP強強滾 日經晨飆419點續刷29年新頁 11:242020/11/16 財經 《商情》利好因素提振 日本橡膠連3漲 10:162020/11/16 財經 運價漲 陽明、萬海Q4獲利靚 04:102020/11/16 證券．權證 台積電盤中股價創新高 蘋概股啟動補漲效應 12:002020/11/16 財經 財經熱門新聞 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 三星追趕台積電決戰一領域 專利申請量全面上風 - 財經 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電噴歷史新高484.5 張忠謀退休後持股市值已漲320億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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