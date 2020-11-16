因美元走軟，加上美國新冠肺炎確診數不斷攀升，令市場擔憂全球經濟復甦再受阻，另外美國消費者信心指數意外下滑，使黃金避險需求提高，促使金價呈現漲勢；截至台北時間下午2點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲3.7美元，報每盎司1889.9美元。

12月白銀上漲0.24美元，報每盎司25.015美元。

1月白金上漲5.5美元，報每盎司901.5美元。

12月鈀金上漲26.2美元，報每盎司2355.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)