將近半數的英國中小型製造商對於脫歐過渡期之後，對於其業務有何影響感到茫然不知，據一項調查顯示。
距離英國脫歐過渡期截止還有七個星期，英國和歐盟談判代表正加緊協商進程，挽救每年一兆歐元的貿易免於受到干擾。
西南製造業諮詢服務(SWMAS)和製造成長計劃周一公布的一項調查顯示，英國和歐盟在未來的貿易連繫不確定性，許多企業正奮力對抗新冠的社交限制。
調查中約有47%的中小型製造業表示，不清楚脫歐過渡期結束後對公司商業的影響，32%表示會阻礙其經濟復甦，僅3%回答會獲得提振。
SWMAS主管戈丁(Golding)解釋，此對於經營團隊如同完美風暴，他們想規劃，但是不知道要計劃什麼，許多人一方面還要對付新冠而來的資源減少。
但是該調查亦顯示樂觀者開始出現，預期未來六個月營收和就業增加者，在近三季首次出現多於減少的悲觀者。
政府官方數據顯示，英國九月製造業產出較疫情前的水準低了8%。
(時報資訊)
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