為解決少子化問題，台北市長柯文哲提出結婚獎勵金政策，市議員王閔生16日表示，外界質疑恐怕沒有幫助，低薪、高房價及養育費用無法負擔才是造成少子化原因，若結婚補助沒有用，難道要再推「進洞房補助」，他要求政策執行須審慎評估，柯對此坦言，獎金只是鼓勵結婚很小的一部分。

柯文哲上周出席中高齡就業博覽會，他致詞時說台灣將邁入「超高齡社會」，台灣少子化最大原因不是不生，而是「不婚」，因為有結婚的人生小孩數量並沒有比之前少，但未婚者比例卻大幅增加，「我覺得順序要對，每天在生產補助，重來一遍，應該是結婚補助就好了，先鼓勵結婚再鼓勵生產。」

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，王閔生質疑到底有沒有幫助，有不少網友討論結婚和生小孩沒有正相關，低薪、高房價、養育費用及生活基本開銷，無法負擔才是問題所在。

王閔生說，有學者分析婚生子女比例雖高達95％，但可能是倒果為因，因為敢生才結婚或經濟條件好才生孩子，如果結婚人口變多了，卻沒有生孩子，市府是否要再推「進洞房補助」？他要求政策是否能執行及效果須審慎評估。

對此，柯文哲回應，他從近來北市舉辦100個數據活動，了解北市少子化主要理由，是因為不結婚人數占35％，所以要解決少子化，結婚是先決條件。

柯文哲也坦言，獎金只是鼓勵結婚的方法其中很小的一部分，副市長蔡炳坤也同意會審慎評估。

(中時 )