彰化1名69歲黃姓老奶奶，因為走路很累，所以「借騎」路邊的腳踏車，騎到一半客運來了，就將腳踏車隨地棄置，事後腳踏車主發現腳踏車不見，報警處裡，警方循線逮捕黃奶奶，奶奶坦承她騎走腳踏車，但強調是借；訊後檢方依竊盜罪嫌，判處黃奶奶拘役50天。
判決書出，黃婦今年5月14日早上接近十點時，在田尾鄉某農會門口前，看到一輛藍銀色腳踏車，竟然直接將它騎走，供自己代步使用，持續使用將近一個月，直到6月4日騎乘路上發生故障時，才將偷來的腳踏車丟棄在路邊，隨即又偷竊另1部腳踏車。
判決書指，黃婦第2次偷竊時，失主馬上報警，調閱監視器不到1小時就將黃婦逮捕，黃婦才坦承她一共偷了2部腳踏車，但哪裡偷了已經忘了，辯稱說是因為走路走很累，所以才借騎路邊的腳踏車，因為客運來了，來不及歸還，才想說下次在還。
法官審酌，認為黃婦竊取腳踏車時，稱有意歸還，但主觀上即無歸還之意，認為純屬卸責之詞；事後坦承竊盜犯行，但竊取物品為使用過腳踏車，價值不高，並已遭警察尋回並發還被害人，審酌其大學畢意之知識程度等一切情狀，判處拘役50天，得易科罰金，可上訴。
(中時 )
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