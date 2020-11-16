12月耶誕節將至，高市圖書總館看準市民居家布置需求，規畫花藝課程；圖為日前在一般教室上課情景。（高市圖提供／林宏聰高雄傳真）

12月耶誕節將至，高市圖書總館看準市民居家布置需求，規畫花藝課程，並拉到館內階梯閣樓上課，讓學員一邊喝咖啡、一邊學手藝；此外，去年總圖用書籍排出的耶誕樹吸引民眾打卡，今年也將另有巧思，請市民拭目以待。

整個12月因耶誕歡慶，許多活動接連而至，高市圖也趕在這波季節帶來暖流，推出「華麗植感餐桌計畫feat.耶誕系列」，僅4堂課，目前正受理報名，上課地點特別安排在總館3樓弄咖啡階梯閣樓，報名費已包含1杯咖啡，上課氣氛格外輕鬆。

高市總圖表示，花藝師將特別傳授耶誕佈置技巧，就是要讓民眾將作品帶回家裡，能夠輕鬆自在的讓自家布滿耶誕氛圍，在歲末一同感受溫暖心意，一次報名全課程更可享套裝優惠，相關資訊可上高市圖官網查詢。

另外，高市總圖已在3樓設置1顆耶誕樹，自營品牌「生活索書號」下個月也將把高市圖的生活櫥窗設計成耶誕布置窗，館內並陳列創意耶誕樹、耶誕禮物包、耶誕好書、耶誕文創禮品等等，要讓整座高市圖瀰漫耶誕氣氛，希望在這座擁有禮物外觀的高市圖中，給市民添加更多暖意。

而去年耶誕節前，館員發揮巧思，利用書籍陳列排出耶誕樹造型，吸引許多市民特地前來拍照打卡，館方表示，今年一定會置入更多驚喜在各書區中，和讀者一同分享耶誕氣氛。

(中時 )