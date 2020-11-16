從南韓傳開的吃播文化帶動新興產業，不少人紛紛在鏡頭前吃各種食物，漸漸發展出不同的特色。近日，有支吃播影片爆紅，短短一個多禮拜就有近50萬點閱，原來該名主播穿著超清涼，幾乎處在走光邊緣，引起網友熱議。

YouTube頻道「Realgraphic」6日上傳這支影片，只見女主播頂著亮色系長髮，膚色白皙透亮，體態勻稱纖細，針織衫鈕扣開到胸下，露出渾圓的半乳，下半身僅穿黑色丁字褲，秀出一雙美腿，只要稍微動作大點，就很容易洩春光。

她在影片中切蔥、打蛋，很快地煮好一碗熱騰騰的泡麵，拿出筷子開始大快朵頤，隨著動作的變化，身上的衣服也跟著移位，性感好身材若隱若現，讓網友不知道眼睛該放哪裡，最後，她將針織衫鈕扣一一解開，背對鏡頭大膽將衣服全脫了，引起網友暴動。

許多網友紛紛在留言處發表意見，「真的很露骨」、「流口水了」、「太性感了」、「看起來真好吃，我說泡麵」、「廣告就該這樣拍」，但也有保守人士認為此舉不妥，疑似有物化女性之嫌。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)