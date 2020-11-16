前行政院發言人丁怡銘因失言請辭下台，今（16）日凌晨在臉書PO出與冠軍牛肉麵店業者的簡訊內容，不過卻遭老闆打臉，根本沒有與丁怡銘聯繫。對此，丁怡銘表示，簡訊是重慶路創始店老闆傳的，並非今日受訪的新海店陳老闆。

丁怡銘在臉書PO出一名「陳老闆」的簡訊內容，「你的無心之過、我能體會、被斷章取義、我感到難過、相信這個事情過去之後、應該會沒事的、歡迎你跟老婆來座（坐）、謝謝！」

新海店陳老闆出面打臉，強調沒有傳簡訊給丁怡銘。

今日皇家傳承新海店的陳老闆出面打臉，表示沒有傳訊息給丁怡銘，也沒有跟他聯絡通話，不知道是誰傳的訊息，強調自己是唯一對外窗口。

對此，丁怡銘回應，簡訊是重慶創始店的陳老闆傳的，也就是受訪的陳老闆的爸爸，之後會再找時間到新海路總店向老闆致意。

丁怡銘在臉書表示，「那天陳老闆一大早就傳來簡訊來鼓勵，讓我覺得為這個國家努力真好」，從2018年離開總統府，到接新冠肺炎疫情，一天只睡5個半小時的發言人工作，跟著其他首長過著像鐵人一樣的生活，不過身為鐵人們的彩妝師，既然畫到走位，就不該成為大家的負擔，尤其是在一個防疫第一、GDP第一、凝聚力第一的團隊，不該讓他們的政績蒙塵。

「院長很溫暖，黨內同志也很溫暖，但身為政治幕僚不是該被挺的那方。」請辭獲准後，丁怡銘打電話給3個秘書，「一邊聽她們哽咽聲，我一邊把事情說完，又是另一種溫暖。」

(中時新聞網)