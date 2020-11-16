台南市昨日（15）傳出警方涉嫌吃案，經深入調查後，才發現是不肖孫子欠錢，因此與債主自導自演苦肉計，共謀詐騙案。案情水落石出後，南市警仍因遭誣賴吃案，導致士氣低迷。台南市長黃偉哲16日清晨，帶著熱騰騰的早餐，前往台南市警五分局和緯派出所慰勞基層員警，並稱員警真的受委屈了、辛苦了！

黃偉哲說，昨日的自導自演詐欺案，讓基層警察同仁受委屈了，幸好警方偵辦迅速，全案才能真相大白。黃偉哲稱，忍辱負重是因為承擔守護市民安全的重任，獎懲分明是為了更深厚的信任感，逆風前行時，彼此的手要拉得更緊，才能撐起這座城市的安全。

這起案件起因於日前有媒體報導，民眾至和緯派出所報案，稱王姓男子遭人拘禁、凌虐，質疑警方報案程序未完成，指責員警「吃案」。

但經警方調查後，15日出現逆轉，原來是不肖孫子（王男）因欠錢而勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢，警方在陸續通知陳姓、鄭姓、胡姓等三嫌到案說明，並追查王姓通緝犯下落後，全案已依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。

市警局呼籲，警方受理民眾報案，如涉及刑事案件，一定要求員警立即開立報案三聯單。市警局也說，請民眾不要有不良意圖，故意提供錯誤訊息，誤導警方辦案，否則會觸犯誣告刑責。

台南市長黃偉哲（著米黃夾克者）16日清晨帶著早餐慰勞南市警。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

(中時 )