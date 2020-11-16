國民黨立委江啟臣再爆，行政院打算趕走位於行政院的外交部國際傳播司，由前行政院發言人丁怡銘將率小編部隊進駐。前行政院發言人丁怡銘先前已對媒體表示，國傳司空出來的辦公室與新媒體小組無關，院內各處室辦公室做調整用，新媒體小組在原辦公室，不會變動。

外交部國際傳播司10月底要從行政院大樓搬到愛國西路舊財政部大樓，江啟臣爆料，政務委員唐鳳跟丁怡銘的小編部隊要進駐，逼使國傳司搬家。

據了解，影音小組考量，因目前在行政院器材室旁，最為方便，不需要搬遷。搬到國傳司大辦公室還要另外隔間、搬移器材，工程浩大不可能搬。丁怡銘先前已向媒體表示過，國傳司空出來的辦公室與新媒體小組無關，院內各處室辦公室做調整用，新媒體小組在原辦公室，不會變動。同時新媒體小組也是任務編組，平常沒有在同一間辦公室必要，需要時才會一起出勤或製作政策宣傳文宣。

(中時 )