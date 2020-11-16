根據今年9月市調機構Canalys調查報告指出，2020年全球5G智慧型手機出貨量可望上看2.78億支，2021年更將突破5億支大關，代表5G智慧型手機市場持續加溫。根據今年9月市場調查資料顯示，全台智慧型手機銷量前20名共有6款5G手機入榜，其中三星手機佔4席。繼日前在台推出最平價5G手機Galaxy A42 5G 6+128GB版本後，台灣三星電子今(16)宣布Galaxy A42 5G 8+128GB版本接續上市，讓消費者以實惠價格，享有5G飆速體驗。

Galaxy A42 5G 8+128GB版本為三星5G行動裝置產品線注入新活力，搭載高通Snapdragon 750G行動平台以及高效8GB記憶體，更支援在台現行5G全頻段。透過內建「遊戲啟動器」，AI智慧演算補幀，讓喜愛遊戲的玩家發揮最佳戰力；而6.6吋Super AMOLED U極限全螢幕與杜比全景聲，打造沉浸式影音響宴。針對喜愛隨手紀錄日常點滴的消費者，Galaxy A42 5G配備4,800萬畫素主鏡頭、超廣角、專業級景深、微距鏡頭，以及2,000萬畫素自拍前鏡頭， 4+1鏡頭讓社群美照隨拍不費力！搭配5000mAh電量、15W閃電快充，滿足現代人手機不離身的電力需求。

為讓消費者更瞭解Galaxy A42 5G，台灣三星電子特邀2020年金曲獎最佳新人持修、占星專家唐綺陽，合作「A42 5G超規挑戰秀」，現場直播實測！兩人將一邊進行「5雞」吃播暢談5G有感體驗，也將透過Galaxy A42 5G鏡頭神還原持修最愛的迷因梗圖、動漫人物經典動作！

Galaxy A42 5G 8+128GB版本共推出絢幻白、絢幻灰及絢幻黑3色，單機建議售價NT$13,990(Galaxy A42 5G 6+128GB版本價格是12990)，預計11月下旬起於三星智慧館、三星商城、全台各大經銷通路及遠傳電信獨家上市。此外，適逢年度1111狂歡購物節，11月30日前於三星商城購機消費滿萬元即可參加拉霸抽獎，拚好手氣把電視、智慧清淨機等好禮帶回家；而至三星智慧館購買Galaxy A42 5G，即享手機舊換新最高加碼再折NT$1,000、延長保固一年等優惠。

(科技)