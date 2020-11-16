浩子將於本月底推出個首張專輯《共你惜惜》。（時代創意提供）

浩子出道12年將在月底推出首張專輯《共你惜惜》圓夢，包辦整張專輯10首新歌詞曲創作的他，開心表示：「音樂一直是我的夢想，我想要在台上唱自己想唱的歌，所以我去報名電視笑話冠軍，但是我沒有忘記我的初衷。」

同名主打新歌的創作故事源自於浩子阿嬤，浩子阿嬤年紀有點大，身體有點微恙，平常也沒有同住無法時時刻刻關照，有一晚阿嬤不慎跌到床底下，沒有力氣站起來，阿嬤以為那是自己最後一個晚上，好險隔天早上外傭發現趕緊攙扶；此次發片，浩子特地寫一首歌送給阿嬤，讓阿嬤可以放在床邊時時聽到他唱歌給她聽。

除了藉這首歌曲陪伴阿嬤，浩子也以此次出專輯的中心概念「陪伴」，希望透過音樂的力量給予對方適當的關懷與擁抱，2020年大家沉浸在大環境得負能量籠罩中，大家都辛苦了，浩子說：「我沒有辦法分擔大家的痛苦，我只能說 『哩來，我共你惜惜』，希望大家可以在得到疼惜與慰藉後，有再繼續努力的動力。」

(中時 )