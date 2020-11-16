上周我國境外移入確診個案達25人，創下7個月以來新高，指揮中心將在本周三公布秋冬專案具體內容，醫療應變組副組長羅一鈞今天透露3大措施，包含入境需檢附陰性證明、8大類場所不戴口罩最高可罰1萬5、以及獎勵擴大採檢措施，盼能藉此阻擋秋冬疫情於境外。

羅一鈞表示，秋冬專案具體內容與上周末指揮官陳時中透露的差不多，傾向所有入境者都需檢附登機前3天的陰性證明，但考量部份國家陰性證明取得不易，也會有配套措施，另外就醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等8大類公共場所，也將祭出全面戴口罩政策，若有人違規可依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5以下罰鍰，但初期仍會以勸導為主。

另外，指揮中心也將鼓勵全國各醫療機構擴大社區採檢，會提出具體的採檢獎勵措施，針對無旅遊史但高風險行業的人員，一但發生感冒症狀即可採檢，也會設定醫院的目標值，當達到一定成果後就可領取獎勵金，詳情仍待周三公布。

至於秋冬專案內容原定周三公布，但今早已被某媒體以知情人士的方式曝光，羅一鈞強調不會向該名知情人士追究責任，因為上周五指揮中心已召集各地方衛生局、跨部會進行討論，當中並沒有提到保密條款，因此也不會像率先透露資訊的人士究責。

(中時 )