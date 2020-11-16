台南佳里凌晨發生自撞意外，肇事車輛幾成廢鐵，電桿也遭撞斷，停電長達10小時，子龍社區300多戶受影響。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南佳里凌晨發生自撞意外，肇事車輛幾成廢鐵，電桿也遭撞斷，停電長達10小時，子龍社區300多戶受影響。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市佳里區今天凌晨發生一起轎車自撞意外，把路旁電桿撞斷，整台車幾乎報銷，引擎都噴飛路旁，還連累社區一半住戶無電可用長達10個小時，但肇事駕駛當下就不知去向，連行車記錄器記憶卡都被拔除，當地佳里警分局連繫車主，但迄今仍關機沒有回應。

警方調查，肇事車輛是一部馬自達馬3轎車，凌晨1時許從佳里往麻豆方向行駛，行經176線子龍路段時，因不明原因自撞路旁護欄，速度之快、力道之猛還當場把電線桿撞斷，車頭、車身嚴重潰縮，引擎還噴到路旁，所幸因是凌晨時分，未波及其他人車。

一聲巨響驚醒附近居民，發現車禍連忙報案，警消人員據報到現場，看到僅剩一團廢鐵的轎車，連忙上前救人，卻發現駕駛已不知去向，連車上行車記錄器記憶卡都不翼而飛，四處搜索都找不到人。

倒楣的是子龍里300多戶住家，因電線桿被撞斷無電可用，加上社區內的電塔故障，不管是住戶、商店或工廠，整整10個小時無電可用，沒法做生意、工廠也受影響，怨聲載道。

警方調閱路口監視器，發現肇事車輛行經該路段後不到數秒，就發生停電事件，可見當時該車速度飛快，撞擊力道大才釀禍，員警獲報趕往現場不見人影，研判駕駛可能是酒駕或有案在身才會負傷逃跑，並循線依車籍通知車主，但到今天下午仍未連繫上。

(中時 )