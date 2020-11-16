「36歲轉換職涯跑道，心裡不會怕嗎？」陳瑋龍推了一下黑框眼鏡，笑笑地說:「許多人問過我類似問題，我當然會怕！但我更想要工作與生活平衡，所以決定放手一搏！」今年38歲的陳瑋龍，曾經是日本料理店的店長，毅然轉職永慶房屋，讓自己從每天工時至少12小時、月薪6萬元的生活，轉換成現在的彈性工作8小時、每月薪水更是衝上10萬元！陳瑋龍漂亮轉職成就高薪，為自己也為家人創造更好的生活。

餐飲業高工時、管理壓力大! 深受永慶求職廣告吸引

大學就讀營養學系的陳瑋龍，畢業後順利的在餐飲業任職，也早已升任日本料理店店長，職場之路看似一片光明，殊不知管理職光鮮亮麗的背後，卻是超時工作、責任制成慣性，加上餐飲業流動率大，幾乎月月都在帶新人，讓他承受巨大的生理與心理壓力，每天都累到懷疑人生，一回家倒頭就睡，也犧牲了與家人相處的時光。

陳瑋龍感傷地說：「明明應該是我要唸床邊故事給孩子聽，結果常常因為太累，反而是女兒讀給我聽。」為了有更多時間陪伴妻子與小孩，陳瑋龍興起了轉職念頭。那時看到離職同事在永慶房屋工作有不錯成績，又加上永慶KUSO電影《與神同行2》的招募廣告，將彈性工時8小時、團隊合作及師徒達人制等特色融入影片，深深打中自己！因此陳瑋龍決定成為永慶人，讓工作與生活平衡不再是口號，而是具體實踐。

永慶房屋有「彈性工作8小時」，讓陳瑋龍(右)多了與家人甜蜜相處的時間。(圖/業者提供)

師徒制+團隊合作奏效 工作效率就是快!

加入永慶房屋後，陳瑋龍這才發現房仲業靠的不是單打獨鬥，而是團隊合作。陳瑋龍分享，即使沒有相關專業背景，靠著永慶房屋「一對一的師徒制」，就可以幫助新人快速融入工作。陳瑋龍也相當感謝師父和店長張牧天的協助，讓他不到一年時間拿下百萬業績，獲得人生第一條「百萬戰將彩帶」的肯定。

永慶房屋甚至還將工作變有趣了！打造「永慶大聯盟」遊戲化作業系統，將每份工作轉換成一個個的「精準任務卡」，經紀人每天上班打開電腦，就會進入「永慶大聯盟」中領取工作任務。工作目標明確，也讓經紀人工作更加有效率，8小時下班！此外，完成任務還能立即獲得「永者幣」，下班前再到「永慶商城」兌換3C產品、餐券等。陳瑋龍透露，他最喜歡兌換賣場禮券，因為可以陪太太逛逛街，享受甜蜜時光。

陳瑋龍(左)感謝店長張牧天(右)用心指導，一步步帶領他邁向成功!(圖/業者提供)

創新科技提升服務 2年年薪成長2倍!

陳瑋龍透露，永慶房屋身為「科技房仲」，除了「永慶大聯盟」外，也開發i智慧創新服務工具，將經紀人需要的作業系統整合至手機APP中，只要登錄i智慧系統，全台灣都可以化身為經紀人的行動辦公室，讓第一線經紀人工作更加便利，尤其是帶客人看屋時，只要動動手指，連線公司資料庫，就能即時精準配對合適物件給客戶。

雖然才入行2年多，因為公司透明化的升遷制度，陳瑋龍已經從經紀人晉升成為副理，讓他直呼「加入永慶只要付出努力，完成五子登科不是夢想!」他更開心的說，「今年的業績和去年相比，整整成長2倍！」

選擇「先誠實、再成交」的房仲第一品牌，是贏得顧客信任的重要關鍵，陳瑋龍認為永慶堅持站在保護消費者權益的一方，又注重員工的幸福生活，讓身為永慶經紀人的他，感到無比驕傲！現在，陳瑋龍持續力爭上游，希望年底前業績可以突破800萬元，完成買房的夢想!

不需要靠自己單打獨鬥，同事們彼此感情好，一起打拼事業好幸福!(圖/業者提供)

(中時新聞網)