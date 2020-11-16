依據世界衛生組織(WHO)報告調查，菸、酒、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等都是誘發癌症的主要危險因子，且至少有1/3的癌症是可以預防。多數人都知道運動對健康帶來的好處很多，其中很重要的好處即是降低20%罹患癌症的風險，每天規律的運動30分鐘就可降低罹患大腸癌、乳癌和子宮內膜癌的風險，運動甚至是某些癌症的抗癌處方。

預防勝於治療 後天危險因素可避免

國民健康署王英偉署長表示，許多癌症的先天危險因素，如老化、性別、基因目前是無法改變，但後天的危險因素如不健康的生活型態、缺乏運動、肥胖是可以靠你我去改變，特別是養成規律的運動習慣顯得格外重要。

運動可以抗老還能預防癌症 研究證實可降低這8種癌

隨著年齡的增加，癌症發生率也會隨著攀升，癌症是老化的疾病，國民健康署106年癌症登記報告顯示，罹癌的人有82%發生在50歲以後，為增強自我免疫力，運動是抗老防癌第一道防線。

美國運動醫學學會（American College of Sports Medicine, ACSM）2018年的統合研究指出，運動如爬山、有氧活動（快走、慢跑、競走、滑冰、游泳、騎自行車、打太極拳、跳舞、跳繩）、重量訓練（舉重）等休閒活動可降低12%-28%罹癌風險。

目前已有強力證據證實透過運動可有效對抗的癌症分別為食道癌、大腸癌、腎臟癌、膀胱癌、胃癌、乳癌及子宮內膜癌，中度的證據則為肺癌。

此外，歐洲大型規模研究(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, EPIC)發現有規律運動可降低20%罹患大腸癌及乳癌的風險。

運動時出現這些症狀 應立即停止、嚴重快就醫

當身體在運動時，呼吸頻率變快，吸氧量也會增多，讓體內氣體交換加速，並且大量流汗，提升身體新陳代謝，降低癌症的發生或復發，同時引起大腦產生讓身體愉快的物質（如多巴胺），可消除憂慮和煩惱，抑制不好的情緒，鍛鍊自我意志，增強抗癌的決心和毅力，並可減少體脂肪，減少因肥胖帶來的罹癌機會，並可強化肌肉組織與功能，維持健康體重。

王英偉提醒，在運動時仍須注意自己的身體狀況，確認運動期間是否有不正常情況出現，如頭暈、胸悶或胸痛、心悸或心律不整、呼吸困難等症狀發生，有可能是危險的警訊，應停止運動，才能達到最好的效果。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)