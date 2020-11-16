新竹市政府5年來斥資1億2000萬元，預估在110學年度開學前，改善全市33校、299間老舊廁所，將設計力導入校園最平凡的日常細節裡，其中南隘國小以草編藝術風格改建25年老廁所，全新廁所有如度假飯店一般，讓師生和訪客十分驚豔。

教育處代理處長沈靜濤表示，市府近評共計投入近1億2000萬元整修33所學校的299間廁所，不僅改善硬體設備及衛生問題，也融入美學元素，打造出許多別具特色的友善廁所。

而南隘國小的荔香樓廁所是在1995年完工，25年來僅由校內人員進行維護及簡單修繕，逐漸出現硬體破損或滲漏等問題。在市府及學校積極努力下，獲得國教署核定136萬元全面翻新。

整建後的廁所改善通風與排水問題，並將草編藝術納入廁所設計，不只校園設計更有整體性，木製燈罩、入口男女廁圓形木製標誌、還有其他指標，更讓大家好像來到漂亮的溫泉旅館。

學生張方又就表示，之前廁所地板破損且積水，而且臭味散不掉，同學都憋尿不想上廁所，現在的廁所像度假飯店一樣，而且加入草編藝術真的很漂亮，大家內急時不再有上廁所的壓力。

教育處指出，該校廁所是以大地色系為主視覺，入口處「珍隘稻香」團圓圖案，是採用在地收割的稻稈結繩，蘊含了學校「自然、健康、人文關懷」核心課程意象。

此外，學校老師在藝文課引領孩子以「南隘草編牛」為主題，以稻草及黏土手作出1隻隻維妙維肖的「南隘獸」，展示在廁所提供欣賞，設計極富巧思。市府未來也將繼續盤點全市學生如廁環境，協助學校進行改善，讓城市美學設計力遍布校園每個角落。

新竹市政府5年來斥資1億2000萬元，預估在110學年度開學前，改善全市33校、299間老舊廁所。（陳育賢攝）

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