美股ETF是很多投資新手開始投資第一個會考慮購買的商品，也是懶人投資的首選。個股投資需要花費許多時間研究股票，投資ETF創造被動收入可以有效分散投資風險，節省下許多研究時間。目前美國發行高達2365檔ETF，共分為股票、債券、房地產、黃金、原物料等五大類ETF，建議投資人以資產規模高者為首選，其在市場上具備較高流動性，交易更為活絡。

依照資產規模來排行前十名，依序為SPDR標普500指數ETF (SPY)、iShares核心標普500指數ETF (IVV)、Vanguard整體股市ETF (VTI)、Vanguard標普500指數ETF (VOO)、Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ)、iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)、SPDR黃金ETF(GLD)、Vanguard FTSE成熟市場ETF(VEA)、iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA)、Vanguard總體債券市場ETF(BND)等十檔，前十大ETF在市場上都有較高流動性。

根據資產規模前五名中，多檔以追蹤美國股市標普500指數的ETF為主，分別為SPDR標普500指數ETF(SPY)、iShares核心標普500指數ETF(IVV)、Vanguard標普500指數ETF(VOO)。標普500指數選入美國500家企業作為成分股，由於是指數，所以成分股會定期更換，降低投資人的主動管理風險。SPY、IVV、VOO同樣都是追蹤標普500指數，這三檔ETF主要差異不大，但IVV和VOO在管理費用上更具優勢，管理費用上SPY為0.09%、VOO為0.03%、IVV為0.03%，可以看出這三檔ETF在管理費用上的差異。

標普500指數只涵蓋了大型股，而Vanguard整體股市ETF(VTI)則涵蓋範圍更大的全美國市場，除了大型股以外也涵蓋了中小型股。如果投資人想利用單一標的輕鬆投資美國整體市場，上述標的都會是不錯的選擇。而Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ)，此檔則是追蹤熱門科技股的股票指數，持股比重最高的是蘋果、亞馬遜、微軟等熱門科技龍頭公司，前10大持股即占整個ETF權重約58%，算是持股相當集中的一檔ETF，提供給對科技股有興趣的投資人參考。

十大熱門排名中也包括了美股核心綜合債券指數相關的ETF，像是iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)和Vanguard總體債券市場ETF (BND)，這兩檔都是追求彭博巴克萊美國綜合債券指數，屬於股債平衡的利器債券ETF。另外，像是Vanguard FTSE成熟市場ETF(VEA)和iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA)，兩者都是投資美國以外的已開發市場，但VEA和IEFA相比，VEA囊括了加拿大，屬於較完整的美國以外已開發市場，VEA投資配置上包含雀巢公司、三星電子、ASML等全球頂尖企業，投資者只花小錢就能投資這些全球一流企業，和國際企業優質績效一同成長。

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