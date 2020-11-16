泰國第三季經濟與去年同期相比僅萎縮6.4%，較前一季的崩跌緩解許多，在放寬防疫限制措施後，泰國國內經濟活動已見復甦，但持續實施的旅行禁令仍使重要的觀光業受到打擊。

泰國國家經濟和社會發展委員會（National Economic and Social Development Council,NESDB）周一公布，第三季國內生產毛額（GDP）年減6.4%，較第二季創下近20年來最大跌幅的年減12.1%大幅回溫，且跌幅亦小於經濟學家預期的年減8.6%。

經季調後，泰國第三季GDP季增6.5%，扭轉第二季創下最大跌幅的季減9.9%，表現遠優於經濟學家預期的年增3.8%，並創下逾8年來最大季成長率。

因此，泰國政府上修今年GDP預測，從先前預估的全年萎縮7.3%～7.8%調升至全年萎縮6%。此外，泰國政府將全年出口預測從先前預估的下滑10%，上修為僅跌7.5%。

此時正值泰國面臨旅遊業低迷不振、全球需求疲弱、泰銖走強，以及數個月來國內政治示威活動不斷。Tisco Group經濟學家Thammarat Kittisiripat表示，泰國第三季數據令人相當意外，但經濟情勢尚未改變，我們預期到第一季經濟都將下滑。

由於國內疫情趨緩，泰國已經取消大部分限制措施，但其經濟仍然苦於全球需求疲軟與外國遊客止步。泰國自上個月起開始讓部分外國觀光客入境。

開泰銀行（Kasikornbank）資本市場研究部主管Kobsidthi Silpachai表示，在北半球進入冬季之際，全球新冠肺炎病例數持續攀升的趨勢，將在接下來兩個季度使經濟成長受抑。

NESDC周一表示，在經歷4～10月初的零觀光客後，預計今年將有670萬外國遊客到訪。去年泰國吸引了3980萬外國觀光客入境，創下歷史新高記錄，貢獻其GDP高達11.4%。

為了提振經濟，泰國政府已經推出1.9兆泰銖（相當於630億美元）的激勵方案，今年以來該國央行亦已調降基準利率75個基點，至0.50%，創下歷史新低。

(時報資訊)