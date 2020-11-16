行政院長蘇貞昌的「有政府 會作圖」團隊，今日遭民眾黨立委高虹安、張其祿爆料，掛在行政院發言人室的6人配置，和今年2月1日蘇貞昌在臉書貼出的小編團隊6人一樣，而當中可以發現「王牌小編」就是周姓幕僚，「大牌導演」就是昨晚請辭的行政院發言人丁怡銘。

高虹安指出，根據行政院告知立院的資訊，發言人室的網路小編只有一位，既然如此，其他人就有違反行政中立之嫌。而照片中除丁怡銘外，還可發現日前在立院議場二樓作圖攻擊在野黨被抓包的周姓幕僚。

高虹安說，行政院宣稱這些梗圖是溝通政策立場，那為什麼自己從來沒有收到過？昨晚丁怡銘的辭職聲明居然還牽拖在野黨，實在有夠誇張。

高虹安表示，每次行政院圖卡做出來，先拿到都是「焦糖 陳嘉行」、綽號「PTT佛地魔」的民進黨桃園市議員王定宇等人的粉專，行政院把圖丟給粉專，是要將責任丟給側翼然後自己躲起來嗎？台灣政黨政治走到這樣，真的太失敗了。

張其祿說，依《公務人員行政中立法》第9條規定，公務人員不可以為支持或反對特定政黨，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫，難道這些行政院小編不是在做這些事？

(中時 )