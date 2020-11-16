最高檢察署因應明年2月舉行的全國農漁會改選、總幹事遴聘，為了防範金錢及暴力，檢察總長江惠民今早邀集農委會輔導處、漁業署、警政署、調查局、廉政署及二審檢察署檢察長開會討論，會中決議最高檢將於明年2月初成立「查察賄選及暴力督導小組」，督導各地檢警調廉選舉查察。

會中，江惠民要求檢、警、調、廉動員人力，各單位應密切合作，戮力查察，杜絕賄選、暴力及假訊息等介入選舉。

最高檢指出，最高檢將於明年2月5日成立「查察賄選及暴力督導小組」。各地檢署則同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，並設「選舉查察聯繫中心」，指派專人值勤，受理妨害選舉刑事案件的告訴、告發、自首等事項。

最高檢要求全國地檢署應加強與轄區警察、調查、政風及農、漁政主管機關密切聯繫，並指派檢察官專責辦理農漁會選舉查察工作。另加強結合農、漁政等主管機關，全面進行反賄選宣導。

(中時 )