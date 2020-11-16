行政院發言人丁怡銘鬧出牛肉麵風波後火速請辭，昨晚在臉書貼出自稱來自「皇家傳承牛肉麵店陳老闆」的和解簡訊，以示兩人再無前嫌。不過皇家傳承總經理陳家斌今上午受訪時打臉說，他並沒有收到任何道歉簡訊。據了解，簡訊是陳家斌父親傳的，他並不知情。

丁怡銘昨在臉書貼出一張簡訊照，訊息中寫道「丁發言人早安：你的無心之過我能體會，被斷章取義我感到難過、相信這個事情過去之後、應該會沒事的、歡迎你跟老婆來做、謝謝」，丁說這封簡訊來自皇家傳承牛肉麵店陳老闆，他也笑稱「我這輩子都沒吃過牛肉，卻成為全國牛肉麵行銷員」。

不過皇家傳承牛肉麵總店總經理陳家斌今上午受訪駁斥，他是皇家傳承的唯一窗口，所有言論或立場以他這邊為主，但他迄今並沒有收到任何來自丁怡銘的道歉簡訊，也沒有傳任何簡訊給丁，「事發迄今從未跟丁有過任何聯繫」。

陳家斌說，各分店同仁都很辛苦，不應該被捲入這樣的爭議，皇家傳承正在浪頭上，當然比較受到注目跟關切，應該回歸到食安政策，店家、甚至整個產業不應該淪為工具或犧牲品，他認為應該針對整體事件應該討論的是，未來萊豬萊牛的進口，如何讓國人吃得安心，這才是比較重要的議題。

據了解，該簡訊為陳家斌父親陳世楨所傳，陳世楨受訪時低調證實，「簡訊是我傳的，只是想給丁發言人鼓勵，並沒有告訴兒子，也不代表牛肉麵店立場」。

父親陳世楨為重慶創始店老闆，新海總店的負責人則是兒子陳家斌。丁怡銘也出面表示，會再時間到新海總店向老闆致意。

(中時 )