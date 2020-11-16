臺中勞工真幸福！依據最新民調顯示，臺中市政府勞工局各項施政表現，受到勞工高度肯定，整體滿意度高達85％。面對高齡化社會來臨，勞工局超前部署，日前成功舉辦「銀力崛起!」論壇，並將於11月19日在市府大樓4樓集會堂舉辦臺中市首場「中高齡就業博覽會」，邀請20家廠商提供超過700個職缺，幫助中高齡市民重返職場。

臺中市勞工局今年針對15到69歲的市民，進行有關勞工政策的電話民意調查。調查發現，市民對勞工局的施政表現，普遍給予高度評價，由趨勢上來看，各項施政的滿意度都持續上揚。其中，加強宣導職業安全衛生教育、協助身心障礙者就業與幫助職災勞工等項，滿意度更超過9成，施政表現極為亮眼。

為了幫助市民就業創業，臺中市勞工局開辦職業訓練、諸如推動一站式就業服務、協助青年創業、鼓勵青年就業、因應新冠肺炎疫情而透過網路舉辦「視訊就業博覽會」和「視訊徵才」，這些創新作法，也都受到市民認同，施政滿意度都超過8成5。

除了協助市民就業之外，臺中市勞工局也極為重視勞工權益，像是設置15個調解勞資爭議的據點，讓勞工可以用電話或到現場找律師免費諮詢，這項服務滿意度也有8成5。另外，配合勞基法修正，勞工局提供現場和電話諮詢，也獲得超過7成4市民的好評。

考量勞工們工作辛苦、謀生不易，勞工局更貼心設置「0800-666-160員工無憂專線」，提供勞工各種生活層面的諮商服務，紓解勞工的壓力，滿意比例達8成8。除了協助在地勞工之外，勞工局針對日漸增加的外籍移工，也舉辦各種訓練，提升移工的溝通能力和專業技巧，這項措施同時幫助到雇主和移工，滿意度高達8成6。

因應高齡化社會來臨，也為了幫助因新冠肺炎疫情衝擊而失業的中高齡失業者，勞工局協助45歲以上中高齡市民就業和鼓勵企業持續進用中高齡者，可以說是不遺餘力，滿意度也達到8成8。勞工局長吳威志表示，勞工局推動「中高齡人力資源再運用僱用獎勵」，舉辦「銀力崛起!加乘企業共創大未來」論壇，探討中高齡勞動力運用問題，並且透過延後退休、回聘及彈性工時等方式，幫助中高齡者就業。市府今年已經協助超過6千位中高齡及高齡者順利就業，平均就業率超過7成。透過陸續推出之「安穩僱用計畫」與「中高齡就業博覽會」，協助市民度過就業危機，確保市民工作權益。

將於11月19日舉辦中高齡就業博覽會，20家廠商提供超過500個職缺，歡迎市民踴躍參加(圖/臺中市政府勞工局提供)

(中時新聞網)