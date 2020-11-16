「2020 Taipei FINEXPO 台北金融博覽會」即將登場，永豐金證券以AI智能發展成果為主軸，盛大展出目前最受矚目的「豐存股」台美雙市場存股平台、及「AI 幫你顧」線上全方位投資顧問服務兩大FinTech特色產品，並首次對外公開展示「Python API金融生態圈」串接成果。

永豐金證券總經理江偉源表示，數位轉型貫穿商品、業務、作業流程及資訊工程4大構面，「豐存股」及「AI 幫你顧」的推動讓投資理財變得簡單容易，成功吸引年輕新血加入，將持續發展數位創新，與投資人及新創公司共享永豐金證券開放式金融科技生態圈。

「2020 Taipei FINEXPO 台北金融博覽會」將於11月27日在台北世貿展覽館一館登場，永豐金證券表示，三天的展出活動將結合趣味、時尚與數位智能，讓更多投資人可以親臨體驗數位金融的優勢，「豐存股」以投資人的需求及困難點為出發，具有跨載具交易、友善介面、美股獨立存股帳戶等領先業界三大特色，讓存股變得跟網購一樣容易，永豐金證券並運用大數據分析，每日針對不同客戶約定的台股或美股商品，自動產出熱門人氣排行商品。

了解投資人擇股的困難，「豐存股」-美股平台提供標的簡易介紹與線圖，精選五十二檔美股交易標的，將市值、交易量、指數成分股以及營收獲利指標等納入參考；並打造「豐雲學堂」智識庫平台，提供投資人市場資訊與個股相關資料，即使英文不好也不用擔心不懂美股交易，減少用戶對訊息掌控的落差風險，讓投資人更有方向。

展出的另一個亮點為「AI 幫你顧」，永豐金證券表示，運用AI智能演算法及雲端運算能力，結合國際投資大師的選股策略及財報亮點，運算出投資分析建議，從報價、交易、成交回報到「AI幫你顧」的運算成果運用，投資人可以直接在LINE互動及完成，並可以將永豐金證券的LINE機器人拉進聊天群組中，呼叫即時盤態功能，陪大家交流討論與下單。

永豐金證券為台灣第一家透過Python API提供交易介面的券商，江偉源表示，推出Python API讓具有程式交易能力的客戶串接，提供台股與台指期貨報價、下單、回報、帳務、歷史數據等服務，並透過API架構開放式下單環境給各家FinTech公司有機會串連合作，一起開發商機，讓程式交易者可以開創更多交易策略應用模組，串接成交回報與帳務資料到自己的LINE平台、Facebook平台、或Telegram，以建構「金融API生態圈策略聯盟」為目標，共享永豐金證券開放式金融科技生態圈。

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