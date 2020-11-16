2020年國泰人壽在股海債市中海賺逾千億元。國泰金控16日舉行第三季法說會，揭露子公司國泰人壽前9月出售權益類金融資產（大多是股票或基金），實現獲利逾新台幣585億元，賣債券部份則賺近542億元，等於前三季國壽靠實現股債資本利得就賺近1,127億元，創國壽成立57年來的新高。

國壽前9月稅後獲利448.1億元，亦創歷史新高，推升國泰金前9月累計稅後獲利643.7億元，也創下金控成立19年以來的新高紀錄，每股稅後獲利4.55元。

國壽2021年上半年國壽還一次認列了投資印尼Mayapada銀行，高達140億元的投資損失，且增提了70億元外匯準備金，國壽今年的獲利幾乎等於前二年獲利合計。

國壽往年在第三季有高現金股利進帳，大多不會實現大量資本利得，但今年則異於往年，第三季仍趁資本市場高點，再出脫獲利已高的股債部位，全年已實現資本利得應會創下其史上新高。

(工商 )