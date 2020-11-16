美國總統川普2021年1月離開白宮後，他的家族事業川普集團（Trump Organization）也將迎向數十年來最嚴峻的挑戰，除了集團可能出現資金危機之外，川普卸任後將再度官司纏身，另外，川普集團拓展全球版圖勢必面臨多重阻礙。

川普集團可能不久後將縮減規模以換取現金。他旗下一些資產正在求售，包括華盛頓特區的飯店、紐約兩座摩天樓、舊金山部分持股的房地產。先前外媒曾報導，川普集團也考慮出售紐約州Seven Springs的土地。

出售旗下資產有助於這家族事業扭轉信用緊縮（credit crunch）的情況。未來幾年川普集團將有逾4億美元的債務到期，許多債權者已暗示不太敢與川普做生意。

然而，川普集團高層強調，該公司的事業非常穩健，「川普集團是一家擁有龐大現金流、了不起的公司。我們的營運展現前所未有的強勁」。

川普集團高層並表示，一旦川普卸下總統職，將致力於集團品牌在全球持續擴展。

不過，要達成這項目標可能有難處。過去川普長期重視的中國市場，因他在總統任期掀起的貿易戰已打壞美中關係，也同樣令川普不受中國信任。在歐洲，部分川普的商標也陷入訴訟紛爭。

一些川普幕僚認為，川普會返回紐約市川普大廈（Trump Tower）的26樓辦公室。川普前任白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等人預料，川普很可能再戰2024年。

(工商 )